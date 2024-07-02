طريقة عمل المورتة في المنزل واستخداماتها

المورتة هي نوع من الأطعمة التقليدية التي تتميز بها العديد من المناطق في الوطن العربي، وخصوصًا في مصر، وتعتبر المورتة منتجًا لبنيًا يتم تصنيعه من السمن البلدي، ولها نكهة فريدة وقوية تجعلها مفضلة لدى الكثيرين، ويعود استخدام المورتة إلى القدماء المصريين حيث كانت تُعتبر طعامًا مغذيًا يُستهلك في المواسم الباردة والاحتفالات الخاصة، وتُستخدم المورتة في الطهي لتحسين نكهة الأطعمة، وتُعتبر مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق التقليدية.

طريقة عمل المورتة في المنزل

المكونات:

- 1 كيلوغرام من الزبدة البلدي (السمن)

- 1/4 كوب من اللبن الرايب

- ملح (حسب الرغبة)

خطوات تحضير الوصفة

تحضير السمن: في وعاء كبير، قم بتسخين السمن على نار متوسطة حتى يذوب بالكامل.

2. إضافة اللبن الرايب: بعد أن يذوب السمن، أضف اللبن الرايب تدريجيًا مع التحريك المستمر. ستلاحظ أن الخليط يبدأ في التفاعل، مما يؤدي إلى تكوين رغوة على السطح.

3. الطهي: استمر في تسخين الخليط على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ الخليط في الغليان. ستبدأ المواد الصلبة في الانفصال عن الدهون وتتشكل قطع صغيرة بنية اللون.

4. التصفية: بعد أن يتحول لون القطع إلى بني داكن وتصبح مورتة، أطفئ النار واترك الخليط ليبرد قليلاً. بعد ذلك، قم بتصفية المورتة من خلال قطعة قماش نظيفة أو مصفاة ناعمة لفصل المواد الصلبة عن الدهون السائلة.

5. التخزين: ضع المورتة المصفاة في وعاء زجاجي نظيف وقم بتخزينها في الثلاجة. يمكن استخدامها مباشرة أو إضافتها إلى الأطباق المفضلة لديك.

استخدامات المورتة

1. في الطهي: يمكن استخدام المورتة كبديل للزبدة أو الزيت في العديد من الوصفات. تضفي نكهة غنية وفريدة على الأطباق، مثل الأرز، والفطائر، والمعجنات.

2. كإضافة للأطعمة: يمكن وضع المورتة على الخبز المحمص، أو خلطها مع العسل لتكون وجبة إفطار شهية.

3. في الحلويات: تُستخدم المورتة في تحضير بعض الحلويات التقليدية مثل الكحك والبسكويت.

4. في الأطباق التقليدية: تُعتبر المورتة مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق التقليدية، مثل الفول والطعمية، حيث تضيف طعمًا مميزًا ولذيذ.