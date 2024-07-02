تفاصيل|طالبة ثانوية عامة تضع مولودة بصحة جيدة

أكد الدكتور محمد عبد العزيز وكيل مستشفى طامية، بأنه فور ورود بلاغ من غرفة الطوارئ بمديرية الصحة بالفيوم لمستشفى طامية المركزى بتوجه الاسعاف لحالة الطالبة ياسمين عزمى 19 سنة من مدرسة طامية الثانوية فى حالة اشتباهأغسطس وضع .

واستعدت المستشفى وتم استقبال الحالة فى قسم الاستقبال وقامت الدكتورة هدير رجب -طبيبة الاستقبال بفحص الحالة والتاكد من انها حالة ولادة طبيعية تم استدعاء طبيبة النسا الدكتورة شيماء شعبان وقامت بعمل اللازم ووضعت الطالبة مولودة مكتملة النمو بصورة طبيعية والام والجنين فى حالة ممتازة وتم الانتهاء من اجراءات الخروج بعدما تم عمل اللازمةطبيا.

جدير بالذكر ان الدكتور سامح العشماوى - وكيل وزارة الصحة بالفيوم قد اعطى توجيهاته لادارة الطوارئ ومديري المستشفيات برفع حالة الاستعداد وتسهيل كافة الاجراءات الصحية لطلبة الثانوية العامة.

ولادة طبيعية

وكانت طالبة الثانوية العامة بالفيوم قد وضعت طفلها الأول داخل مستشفى طامية المركزي بعد أن جاءها المخاض اثناء أداءها امتحان مادة اللغة الانجليزية داخل احدى لجان الثانوية العامة بمركز طامية وهو أول مولود لها داخل المستشفى وأكد مصدر طبي انها وضعت طفله مؤكداً أن الولادة طبيعية وأن صحة الأم وطفلتها جيدة، وتم خروج الام ومولدتها منذ قليل لاستقرار حالتها الصحية.

وكانت قد شعرت إحدى طالبات الثانوية العامة بمحافظة الفيوم، بألم الولادة ،أثناء تأديتها امتحان اللغة الإنجليزية، بإحدى لجان مركز طامية، وتم نقلها إلى مستشفى طامية المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ، بلاغا من احدى لجان الثانوية العامة بلجنة مدرسة الإعدادية بنات بمركز طامية ،بوجود طالبة تعاني من آلام حادة ، وذلك أثناء تأديتها امتحان الثانوية العامة، وبالفحص تبين أن الطالبة تدعى ياسمين ع ف 19 سنة باللجنة رقم 766 ، وتعاني أعراض الولادة وهبوط، وتم نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفي طامية المركزي حيث وضعت مولودها الاول فى ولادة طبيعية ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.