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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الشناوي ينتظر موافقة الأهلي للرحيل إلى السعودية

الشناوي
الشناوي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن وجود أربعة عروض من أندية الدوري السعودي لضم حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي.

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وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن شركة التسويق التي تدير أعمال الشناوي قدمت له عروضا من أندية الفيحاء والخلود وضمك والوحدة إلا أن الشناوي يميل إلى الانضمام إلى الأخير.

وأكمل شبانة بأن الشناوي ينتظر الحصول على موافقة محمود الخطيب رئيس النادي للرحيل قبل تقديم العروض الرسمية.

واتم شبانة بأن الشناوي سيحصل خلال موسمين على مبلغ يصل إلى ٥ ملايين دولار.

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الشناوي ينتظر موافقة الأهلي للرحيل إلى السعودية

وكان الأهلي فاز على طلائع الجيش برباعية نظيفة في مسابقة الدوري الممتاز، عبر طاهر محمد طاهر، عمرو السولية، ومحمد عبدالمنعم، وسام أبوعلي.

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