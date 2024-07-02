الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم أجنبي

الأهلي
الأهلي

بات النادي الأهلي قريبا من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست.

txt

الأهلي يعلن رحيل موديست رسمياً عن الفريق ويوجه له الشكر

txt

الأهلي يرفض استمرار موديست.. وكولر يتمسك به


ورشحت لجنة الأسكاوتنج بالنادي الأهلي أكثر من لاعب أفريقي من أجل تدعيم خط الهجوم، وبدأ المارد الأحمر في تحركاته للدخول في مفاوضات مع أحد اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية.

وطالب كولر مدرب الأهلي، إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، بعد رحيل موديست الذي أنتهى عقده مع المارد الاحمر في نهاية يونيو الماضي.

وتحفظت إدارة النادي الأهلي على تجديد عقده لموسم آخر مع الفريق الكروي الأول، خاصةً أن اللاعب يتقاضى أجرا سنويا مرتفعا، حيث يحصل على راتب شهري يصل لـ 100 ألف دولار.

وقضى موديست مع الأهلي موسم وحيد، بعدما أنتقل للمارد الأحمر في صفقة أنتقال حر، بعد رحيله عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.
 

الجريدة الورقية