الأهلي يبدأ مفاوضاته لضم مهاجم أجنبي

بات النادي الأهلي قريبا من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست.



ورشحت لجنة الأسكاوتنج بالنادي الأهلي أكثر من لاعب أفريقي من أجل تدعيم خط الهجوم، وبدأ المارد الأحمر في تحركاته للدخول في مفاوضات مع أحد اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية.



وطالب كولر مدرب الأهلي، إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، بعد رحيل موديست الذي أنتهى عقده مع المارد الاحمر في نهاية يونيو الماضي.



وتحفظت إدارة النادي الأهلي على تجديد عقده لموسم آخر مع الفريق الكروي الأول، خاصةً أن اللاعب يتقاضى أجرا سنويا مرتفعا، حيث يحصل على راتب شهري يصل لـ 100 ألف دولار.



وقضى موديست مع الأهلي موسم وحيد، بعدما أنتقل للمارد الأحمر في صفقة أنتقال حر، بعد رحيله عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

