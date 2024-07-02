"محمد نصر" رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

تولى المستشار محمد نصر، منصبه رسميا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وعضوا بمجلس القضاء الأعلى اعتبارا من اول امس الإثنين، ويستمر حتي 30 يونيو من عام 2025.

تخرج المستشار محمد نصر فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1976، عين معاونا بالنيابة العامة ثم وكيلا بنيابة المنيا الكلية حتى عام 1979، نقل لنيابة بندر المنيا ثم عين مديرا لها عام 1981، عين مديرا لنيابة الفشن من عام 1982 حتى عام 1984، عين مديرا لنيابة ببا من عام 1984 حتى عام 1985، عين قاضيا بمحكمة منفلوط بأسيوط، عين رئيسا للنيابة الكلية باستئناف بني سويف من عام 1987 حتى عام 1990..

كما عين رئيس دائرة بمحكمة أسيوط الابتدائية، عين مستشارا بمحكمة جنايات قنا من عام 1993 حتى عام 1994، عين مستشارا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 1994 حتى عام 1995، عين مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة عام 1996، عين نائبا لرئيس الاستئناف بمحكمة استئناف قنا، عين نائبا للرئيس بمحكمة جنايات أسيوط، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط من عام 2000 حتى عام 2003، عين رئيسا بمحكمة جنايات الجيزة لمدة عام.

واستمر عطائه على منصة العدالة حيث عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط لمدة عام، عين رئيسا بمحكمة جنايات الجيزة من عام 2005 حتى عام 2007، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط حتى عام 2011، عين رئيسا بمحكمة جنايات قنا عام 2012، عين رئيسا بمحكمة جنايات أسيوط حتى عام 2016، عين رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة من عام 2017 حتى عام 2023، عين رئيسا لمحكمة استئناف بني سويف عضوا بمجلس رؤساء محاكم الاستئناف عام 2023-2024.

وجاء تنصيب المستشار "نصر" خلفا عن المستشار عادل عبدالمحسن الديب

رئيس محكمة استئناف القاهره الذي وافته المنيه أثناء أداء مناسك الحج على جبل عرفات