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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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مدبولي: قادرون بـ«رأس الحكمة» و«ساوث ميد» والعلمين على جذب ضعف عدد السياح

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه من أجل تشجيع الشباب المصري ليسكن في الساحل الشمالي لا بد من توفير فرص عمل مباشرة له، لذلك كان التفكير في البداية أن تكون من خلال عدد من المشروعات الكبيرة والمتكاملة.

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مدبولي: الساحل الشمالي الوجهة التي تركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياح (فيديو)

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مدبولي: الدولة حريصة على التركيز على الساحل الشمالى لمصر لمضاعفة عدد السياح

مشروع مدينة العلمين الجديدة

وأوضح «مدبولي»، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة بدأت في الساحل الشمالي من خلال مشروع مدينة العلمين الجديدة، وهي ليست مدينة سياحية فقط ولكنها مدينة متكاملة بها كل الأنشطة والخدمات، مؤكدًا أننا في الأمس القريب كذلك شهدنا الإعلان عن واحد من أكبر المشروعات الاستثمارية العقارية والسياحية والتنموية المتكاملة «رأس الحكمة» بالشراكة مع الأشقاء من دول الإمارات.

مشروع ساوث ميد

وأشار إلى أن اليوم يتم الإعلان عن مشروع أخر «ساوث ميد» على الساحل الشمالي الغربي، ليتكامل مع كل المشروعات لتحقيق المستهدف، بأن مصر قادرة حتى 2030 على جذب ضعف عدد السياح الحالي، متابعًا: «مع بدء هذه المشروعات سيكون هناك عدد هائل من الغرف الفندقية والوحدات السكنية التي يتم تأجيرها بنظام الوحدات السكنية الفندقية»، مشددًا على أنه بهذا المشروع جنبًا إلى جنب مع رأس الحكمة والعلمين الجديدة سيكون هناك جذب لملايين السياح.

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