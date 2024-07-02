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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

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مدبولي: الساحل الشمالي الوجهة التي تركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياح (فيديو)

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الخبراء ذكروا سبب عدم استغلال الساحل الشمالي بصورة مناسبة، واقترحوا تحويل المنازل التي يتم شغلها خلال شهرين فقط من العام، وكانت الدولة حريصة على ذلك وأعلنت هذا في إطار رؤية مصر 2030.

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 الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي تركز عليها الدولة

وأوضح مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: أنَّ الساحل الشمالي لمصر هو الوجهة التي تركز عليها الدولة لتعظيم قطاع السياح وخلق عدد الكبير من الغرف الفندقية والسياحية في هذه المنطقة، وهذه الخطوات التي ستضاف عدد السياح في مصر.

الساحل الشمالي

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنَّ الساحل الشمالي بظروفه المناخية وطبيعة أرضه سيكون واحدًا من أهم النقاط التي يمكن أن يتمّ التوطين فيها للزيادة السكانية المستقبلية لمصر.

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