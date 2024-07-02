أمين رابطة الجامعات الإسلامية يثمن جهود الإمام الأكبر لنصرة الشعب الفلسطيني

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمكتبه الأستاذ الدكتور/ سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

وأعرب الأمين العام عن تقديره وتقدير رابطة الجامعات الإسلامية لفضيلة الإمام الأكبر الرمز و القيمة لجهوده الدائمة للدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية ومواقفه الحاسمة و الشجاعة لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في مواجهة همجية ووحشية قوات العدو الصهيوني الذى يشن حرب إبادة جماعية بشعة وغير مسبوقة في تاريخنا الحديث وسط حشد دولي مريب.

وأشاد الأمين العام بالدعم الذي يقدمه فضيلة الامام الأكبر لمختلف المؤسسات الإسلامية العالمية وفى مقدمتها رابطة الجامعات، حيث أوضح الأمين العام لفضيلة الإمام الأكبر جملة الأنشطة والإسهامات التي تقوم بها رابطة الجامعات الإسلامية سعياً للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي والبحثي للجامعات الأعضاء.

وأضاف: إن رابطة الجامعات الإسلامية التي تضم نحو مائتي جامعة من مختلف قارات العالم تعد واحدة من أهم القوى الإسلامية الناعمة التي تحتضنها مصر بدعم كريم من مشيخة الأزهر الشريف وجامعته العريقة.

حضر اللقاء فضيلة الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور / نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.