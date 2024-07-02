«جويس للسياحة» تستعد لموسم إجازات السوق الإيطالى وزيادة تدفقات شرم الشيخ

تستعد شركة «جويس للسياحة» لموسم الإجازات الإيطالى الذى يحل فى شهر أغسطس، بهدف زيادة أعداد السياح الوافدين إلى مدينة شرم الشيخ، تأتى هذه الاستعدادات بالتعاون مع وكالة «ألبى تورز»، التى تُعد أكبر منظمى الرحلات فى إيطاليا وأوروبا.

أظهرت البيانات الأولية أن نسبة إشغال الطائرات المتوجهة إلى شرم الشيخ خلال شهور الصيف قد تجاوزت 80%، ومن المتوقع أن تكون الرحلات القادمة فى شهر أغسطس مكتملة بالسياح، مما يعكس النجاح الكبير الذى حققته «جويس للسياحة» بالتعاون مع «ألبى تورز» فى الترويج لهذه الوجهة السياحية المميزة.

تُعزى هذه النسب المرتفعة إلى الجهود المشتركة بين «جويس للسياحة» و«ألبى تورز» فى تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة والترويج الفعال لجمال وثراء مدينة شرم الشيخ، حيث تم التركيز على تقديم عروض مغرية للسياح الإيطاليين والأوروبيين، بالإضافة إلى تنظيم حملات دعائية مكثفة فى الأسواق الرئيسية.

كما لعبت التحسينات التى أُجريت على البنية التحتية للمدينة، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السياح، دوراً كبيراً فى زيادة الثقة لدى المسافرين، فضلاً عن توفير مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية التى تلبى تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة «جويس للسياحة»، المهندس تامر مكرم، عن تفاؤله الكبير بالموسم السياحى الحالى، مؤكداً أن الشركة ستواصل جهودها لتعزيز السياحة إلى شرم الشيخ من خلال تقديم أفضل الخدمات وتنظيم المزيد من الفعاليات الجاذبة للسياح.

تظل شرم الشيخ وجهة مفضلة للسياح بفضل مناخها المعتدل، وجمال طبيعتها، وكرم ضيافة أهلها، مما يجعلها واحدة من أهم الوجهات السياحية فى العالم.