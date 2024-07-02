وزارة العمل تشارك باحتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو في جنوب سيناء

شاركت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فى فعاليات الاحتفالية التى نظمتها محافظة جنوب سيناء، بمدينة شرم الشيخ، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو.

وحضر الاحتفالية كلا من اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ، واللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، والمهندس تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعواقل ومشايخ القبائل البدوية.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأغاني الوطنية لفريق كورال شرم الشيخ، و استعراضات فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل فى المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التنفيذية لخدمة أبناء المحافظة ، وتخليد ذكرى ثورة 30 يونيو تأكيدًا لإرادة الشعب المصري في التغير، بتجسيد مدى التلاحم والتكاتف بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة المدنية، للحفاظ على الهوية المصرية والثقافة الوطنية ، والتي وضعت اللبنة الأولى في بناء الجمهورية الجديدة، وخير دليل الطفرة التنموية التي شهدتها جنوب سيناء من خلال الفترة الحالية فى تلبية لاحتياجات المواطنين، وخاصة داخل القرى والوديان والتجمعات البدوية، بالتوازي مع إحداث تطوير شامل للمدن.

وقالت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، إن تلك الجهود والمشاركات التي تقوم بها المديرية جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتعزيز ملفات التعاون مع مختلف الجهات التنفيذية داخل المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وكذلك المشاركة المجتمعية فى المناسبات الوطنية التي سطرت تاريخ الدولة المصرية ونجاحها نحو تحقيق الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت مدير المديرية، أن الفعاليات أكد خلالها محافظ جنوب سيناء، إن ثورة 30 يونيو شهدت نجاح هذا الشعب العظيم في التغيير ورسم خريطة طريق جديدة لإدارة البلاد، كما أن الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعوا إعادة سفينة الوطن للمسار الصحيح نحو تحقيق الأمن والأمان والاستقرار، وبدأت مصر عهد جديد من البناء والتنمية، وحققت العديد من الإنجازات التي شهد بها العالم على مدار السنوات الماضية ، كما وجهت التهنئة للرئيس السيسي، ومحافظ جنوب سيناء ، والقوات المسلحة والشرطة المصرية ومواطني جنوب سيناء بتلك المناسبة.