خبيرة تغذية: العيش البلدي أفضل أنواع المخبوزات ويفضل تناوله في وجبة الإفطار

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا التغذية، أهمية تناول وجبة الإفطار، مشيرة إلى أن الخبز واحد من أهم مصادر الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، لذلك يجب تناوله في وجبة الإفطار، محذرة من أن هناك أنواعا صحية وأخرى غير صحية لا يُفضل تناولها صباحا، موضحة أن أفضل أنواع الخبز هو المخبوز بالحبة الكاملة ويحتوي على الشوفان، فضلا عن الخبز المصنوع من القمح مع الذرة في الأرياف.

العديد من العادات الخاطئة التي يتبعها الإنسان صباحا عند تناول وجبة الإفطار

وأضافت «شعير»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك العديد من العادات الخاطئة التي يتبعها الإنسان صباحا عند تناول وجبة الإفطار، ومنها تناول الفطير بالعسل أو المخبوزات كـ«الكرواسون» أو الكيك والبسكويت، مما يؤدي إلى رفع نسبة السكر في الدم فضلا عن احتوائها على سعرات حرارية عالية، وقد يصل الأمر إلى تعرض الإنسان للاكتئاب أو الإصابة بشراهة في الأكل.

العيش البلدي من أفضل أنواع المخبوزات

وأكدت أن العيش البلدي من أفضل أنواع المخبوزات وأكثرها نفعا لصحة الإنسان، التي يجب تناولها في الإفطار والغذاء، منوهة أنه لا يفضل تناول المخبوزات بعد المغرب، محذرة الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا من تناول عيش السن «90% من العيش السن الموجود في السوق يحتوي على عسل أسود».

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى، شنت حملة مكبرة لضبط الاسواق بتكثيف الحملات على مخابز العيش البلدى السياحي والفنينو

جاء ذلك بحضور كلا من، بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والاعلام بالمركز، وامانى صلاح عبد اللاه مير ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية للمركز، وعبد الله عبد القادر مدير الرقابة التموينية.

حيث تم المرور على بعض المخابز السياحى والفينو والتشديد على ضرورة تخفيض سعر الرغيف، بناءا على انخفاض سعر طن الدقيق.

وقد أسفرت الحمله فى اليوم الأول على التنبيه على المخابز بالبيع للمواطن بسعر الرغيف بواقع 1 جنيهًا ، والتأكد من البيع بالسعر المقرر للمواطنين عن طريق سؤالهم، فضلاً عن توعية المواطنين بأن سعر الرغيف 1 جنيه وفى حالة البيع بأزيد من السعر فى اى مخبز يتم تقديم شكوى للوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وذلك استكمالا لحملة ضبط الاسعار الخاصة برغيف الخبز السياحى والشامى والفينو .

وخلال الحملة جرى التأكيد على كل مخبز بتعليق اعلان فى مكان واضح للمواطنين بالسعر المقرر حتى لايكون هناك مجال للتلاعب بالاسعار كما تم التأكيد على وزن الرغيف .

ونجحت الحملة عن تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي والفينو .

من جهته أكد أشرف أنور، ان اللجنة المشكلة تقوم بشن الحملات لضبط الاسعار والاسواق بصفة مستمرة، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء اشرف الداودى بتكثيف الحملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين .

وكان اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، قد أكد على انخفاض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق. الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي .

واضاف الداودي بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض اسعار الخبز بنسبة ٤٠% ( الفينو و العيش البلدى السياحي)، موجها مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين، مشيراً إلي أن الحملات اسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة الى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين حيث كانت المخالفات عباره عن ( العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر ، وضبط ٥ أجوله دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي) .