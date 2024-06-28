ما هو الأفضل للحماية من السرطان التغذية أم الفيتامينات؟

علق علماء من أستراليا على المنشور في المجلة العلمية Nature، الذي قدم صلة بين نقص فيتامين C وزيادة خطر الإصابة بسرطان الدم، وأوضح الأطباء ما إذا كان من الضروري استخدام الفيتامينات بالإضافة إلى ذلك لحماية أنفسهم من السرطان.

وفقا للبيانات المنشورة في Nature، يلعب نقص فيتامين C في جسم الإنسان دورا في تطور بعض أنواع سرطان الدم، بما في ذلك الأنواع الشديدة مثل سرطان الدم.

وقال الأطباء الأستراليون الذين يمثلون معهد بيرغهوفر للأبحاث الطبية إن هذه المعلومات يمكن أن تؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على مكملات فيتامين ج الجاهزة ما مدى تبرير ذلك؟ - تساءل الخبراء.

هم أنفسهم يعتقدون أنه من غير المنطقي تناول كمية إضافية من الفيتامين للحماية من السرطان ويعتقد العلماء أن النظام الغذائي المتوازن الطبيعي أكثر فعالية من الناحية الوقائية.

هذا ليس ضروريا، لأن حالات نقص فيتامين C الحقيقي في البلدان المتقدمة نادرة للغاية، كما يقتنع الباحثون.

لاحظ الأطباء أن فيتامين C لا ينتجه جسم الإنسان - لا يمكن الحصول عليه إلا بالطعام، وهذا هو السبب في أنه من المهم التأكد من أن النظام الغذائي متنوع ويتضمن أكبر عدد ممكن من المنتجات النباتية، ومصادر العناصر الغذائية المفيدة.

ولخص الأطباء: "النظام الغذائي المتوازن هو ظرف رئيسي للحفاظ على مستويات فيتامين ج الطبيعية، وكذلك التعافي من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك الأورام".



ما هو السرطان؟

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم ولكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

يحدث السرطان بسبب حدوث تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل الخلايا ويتجمع الحمض النووي الموجود داخل الخلية في عدد كبير من الجينات الفردية، ويحتوي كل منها على مجموعة من التعليمات التي تخبر الخلية بالوظائف التي يجب أن تؤديها، بالإضافة إلى كيفية نموها وانقسامها ويمكن أن تؤدي الأخطاء في هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية، وقد تسمح للخلية بأن تصبح سرطانية.