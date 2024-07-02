شاومينج ينشر امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة في القليوبية

مازال شاومنج يضرب بقوة ويتحدى وزارة التربية والتعليم، ويحول امتحانات الثانوية العامة الى مهزلة تعليمية ويصفع الجميع حيث سرب امتحان اللغة الانجيلزية قبل دخول الطلاب لجنة الامتحان ثم سرب الاجابات وارسالها على الواتس بعد بدأ توقيت الامتحان ليقف الجميع مكتوف الأيدي للمادة الرابعة على التوالى .

حالة من الغضب تجتاح اولياء الامور الغير قادرين على شراء الامتحانات وتملكهم شعور بالاحباط على ضياع مجهود ابنائهم لصالح فئة تمكنت من شراء الامتحانات ليتمكنوا من الحصول على درجات لم يستحقوها ويأخذوا حقوق طلاب اجتهدوا بالفعل .

تصدرت السماعات الدقيقة التى توضع فى الاذن وعمال المدارس مشهد الغش والتسريب فى امتحانات الثانوية العامة اليوم فى اللغة الانجليزية وفى الغالب الاعم مفتاح السر كان بدورات المياه باللجان بالقليوبية .