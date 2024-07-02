الرطوبة تتجاوز 90 %.. الأرصاد تكشف أسباب اختفاء الشمس في الصباح (فيديو)

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، موضحة أن هناك سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس في الصباح فتعمل على تلطيف الأجواء.

مع تقدم ساعات النهار تبدأ هذه السحب تتلاشى تماما

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، ومع تقدم ساعات النهار تبدأ هذه السحب تتلاشى تماما ويكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم 37

وأكدت أن هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة بمعدل من 2 إلى 3 درجات حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المتوقعة اليوم 37 وتصل إلى 38 درجة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن المناطق الساحلية تكون درجة حرارتها منخفضة وتسجل نحو 32 درجة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة تتجاوز 90 % بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز 80 % بالقاهرة وتعمل على الإحساس بزيادة الحرارة بنحو 3 درجات.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في بعض المدن والمحافظات اليوم فجاءت كالتالي:

درجة الحرارة في القاهرة .. 25 و37

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و31

درجة الحرارة في بنها .. 24 و36

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 24 و35

درجة الحرارة في المنصورة .. 24 و36

درجة الحرارة في الزقازيق .. 24 و36

درجة الحرارة في طنطا .. 22 و35

درجة الحرارة في دمياط .. 24 و32

درجة الحرارة في بورسعيد .. 24 و34

درجة الحرارة في الإسماعيلية .. 24 و38

درجة الحرارة في السويس .. 24 و38

درجة الحرارة في العريش .. 23 و33

درجة الحرارة في رفح .. 23 و33

درجة الحرارة في رأس سدر .. 26 و38

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 16 و33

درجة الحرارة في الطور .. 26 و40

درجة الحرارة في طابا .. 26 و36

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 30 و39

درجة الحرارة في العلمين .. 22 و32

درجة الحرارة في مطروح .. 23 و30

درجة الحرارة في السلوم .. 23 و32

درجة الحرارة في سيوة .. 22 و 38

درجة الحرارة في الغردقة .. 30 و40

درجة الحرارة في مرسى علم .. 30 و40

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و37

درجة الحرارة في بنى سويف .. 24 و38

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و39

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و40

درجة الحرارة في سوهاج .. 26 و40

درجة الحرارة في قنا .. 29 و41

درجة الحرارة في الأقصر .. 29 و42

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و43

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 25 و41

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 28 و42

درجة الحرارة في شلاتين .. 28 و39

درجة الحرارة في حلايب .. 29 و36

درجة الحرارة في أبو رماد .. 28 و38

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 27 و34