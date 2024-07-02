الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، مشيرة إلى استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية على أغلب الأنحاء.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من اليوم تتأثر بكتل هوائية شديدة الحرارة، مع تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بشكل أكبر من المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وحذرت هيئة الأرصاد في بيان، من 3 ظواهر جوية تضرب البلاد، موضحة أن هناك انتشار شبورة مائية خفيفة غدا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، إضافة لوجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة وارتفاع نسبة الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024

المنطقة العظمى المحسوسة

القاهرة والوجه البحري 37 39

السواحل الشمالية 31 34

جنوب سيناء 39 41

شمال الصعيد 39 42

جنوب الصعيد 42 43