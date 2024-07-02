ضبط 5 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في مشاجرة بجهينة

أصيب مزارع في بداية العقد السادس من العمر بطلق ناري أعلى الركبة ونجل شقيقه بطلق ناري بمشط القدم في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج بسبب خلافات على حد فاصل بأرضهم الزراعية وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغًا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "أبو عقيل . ح . ح . ح" 51 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري أعلى الركبة اليمنى ونجل شقيقه "محمود . ق . ح . ح" 28 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بمشط القدم اليمنى وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة .

وطرف ثان "علي . ح . د . ب" 38 سنة عامل ونجل عمومته "محمود . ا . س . ش" 65 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم الخاص بنجل عمومته "عبد الرحيم . د . ب . ق" 77 سنة مزارع يقيم بذات الناحية كما ضبط بحوزته فرد روسي وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما مما نتج عنه إصابة الطرف الأول المشار إليها بسبب خلاف علي حد فاصل بأرضهم الزراعية بذات الناحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر أصيب مبيض محارة في منتصف العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بطلق ناري باليد اليسرى تعدى عليه عامل بالضرب بسلاح ناري كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة على ملكية منزل بذات الناحية وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة العسيرات من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد . ج . م . ا" 36 سنة مبيض محارة مصاباً بطلق ناري اليد اليسري يقيم بدائرة المركز .

قال المصاب إتهم "حسين م ح م" 28 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات سابقة على ملكية منزل بذات الناحية، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .