مدارس التمريض 2024.. شروط ورابط التقدم

مدارس التمريض 2024.. يهتم الكثير من المواطنين بتقديمات التمريض، حيث أنه اليوم الثلاثاء 2 يوليو2024، يعد آخر موعد للتقديم في مدارس التمريض 2024، حيث أنه من ضمن شروط المطلوبة للتقديم أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2024

اجتياز الاختبار النفسي، المعلومات العامة، المظهر العام، سلامة النطق، مهارات التواصل، التناسق بين الوزن والطول

أن يكون المتقدم مصري الجنسية

اجتياز بعض الاختبارات، في اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

إقرار ألا يكون الطالب الطالبة متزوج ولا يتم الزواج اثناء فترة الدراسة.

المتقدم أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية

لا يقل عمر الطالبة في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا

الحصول على درجات القبول في الاختبارات بما لا يقل عن 70% في كل مادة

اجتياز الكشف الطبي

اجتياز كشف الهيئة والمتضمن قوة الملاحظة

سرعة الاستجابة ورد الفعل، اللباقة في الحديث

رابط التقديم في مدارس التمريض

ويمكن التقديم في مدارس التمريض بالعام الدراسي المقبل 2024-2025، إلكترونيًا ، وذلك من خلال الضغط هنا