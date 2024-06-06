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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شروط التقديم في مدارس التمريض 2024

التمريض 2024
التمريض 2024

شروط التقديم في مدارس التمريض 2024.. يسعى الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية إلى معرفة الشروط المطلوبة للالتحاق بمدارس التمريض، حيث يختلف تنسيق التمريض 2024 من محافظة لأخرى.

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تنسيق التمريض 2024

ومن المقرر إعلان تنسيق التمريض 2024 عقب الانتهاء من إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات.

 شروط التقديم في مدارس التمريض 2024

 أن تكون الطالبة مصرية الجنسية.

حصول الطالبة على الشهادة الإعدادية.

دراسة اللغة الإنجليزية كـلغة أولى أو ثانية.

المتقدم يكون من أبناء نفس المحافظة الحاصل منها على الشهادة الإعدادية.

أن تكون الطالبة غير متزوجة

عدم زواج الطالبة أثناء الدراسة.

لا يقل عمر الطالبة في بداية العام الدراسي عن 15 عامًا.

اجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلى.

يجب الحصول على درجات القبول في الاختبارات.

ضرورة اجتياز كشف الهيئة: قوة الملاحظة - سرعة الاستجابة ورد الفعل- الاختبار النفسي-  اللباقة في الحديث- مهارات التواصل، المعلومات العامة- سلامة النطق- التناسق بين الوزن والطول-المظهر العام.

درجات القبول لا تقل عن 70% في كل مادة.

لا يعتبر الطالبة ضمن مدارس التمريض إلا بعد الانتهاء إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

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