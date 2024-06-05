كوثر محمود تستعرض استراتيجيات قيادة التمريض بالمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي

شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، اليوم فى جلسة بعنوان تشكيل مستقبل الصحة والرعاية الذى نظمه اتحاد المستشفيات العربية، على هامش المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health Excon، في نسختة الثالثة، والذي يعقد في الفتره من 3 إلى 6 يونيو تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

استراتيجيات قيادة التمريض

وناقشت نقيب التمريض فى كلمتها استراتيجيات قيادة التمريض تشكيل مستقبل الرعاية الصحية، حيث تناولت دور قيادة التمريض في رسم استراتيجيات الصحة، وتعريف القيادة الصحية وأهميتها في مجال التمريض.

كما تطرقت الدكتورة كوثر محمود إلى مواصفات القيادة الناجحة ودور القائد الفعال، وما تم من مساندة القيادة المصرية للتمريض المصري ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

وأفادت بأن الجلسة شهدت حضور مجموعة ممثلة من قيادات التمريض بمصر واتحاد المستشفيات العربية، مؤكدة على أهمية المعرض الطبى الافريقى فى تبادل الخبرات بين الدول.

وقالت نقيب التمريض، إنه شارك فى الجلسة كلا من؛ الدكتورة اليس يمين بويز الرئيس التنفيذى لاتحاد المستشفيات العربية، والدكتور فادي علامة مدير اتحاد المستشفيات العربية بكلمة افتتاحية بالجلسة، والدكتور علي الحاج باتحاد المستشفيات العربية والذى ناقش التميز الملهم: قوة القيادة التحويلية في الرعاية الصحية، والدكتور توفيق خوجة باتحاد المستشفيات العربية الذى ناقش تحويل تقديم الرعاية الصحية: تمكين المهنيين في عصر الصحة الرقمية، والدكتور أسامة شاهين باتحاد المستشفيات العربية؛ وناقش تعزيز ثقافة الابتكار: استراتيجيات القيادة للرعاية الصحية.

المستشفيات العربية

وفى ختام الجلسة كرم اتحاد المستشفيات العربية، تم تكريم الشخصيات المتميزة من قيادات التمريض على مستوى الجمهورية، حيث تم تكريم الأستاذ عبده رفعت عبد العال وكيل النقابة العامة للتمريض، والدكتورة شادية عبدالقادر رئيس قطاع تعليم التمريض بالمجلس الاعلى للجامعات، والعميد انجي صبري رئيس التمريض بمجمع الجلاء العسكري، و روفيدا على رئيس تمريض فرع بورسعيد.