الثلاثاء 02 يوليو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

أخبار وتقارير

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة.. تزامنًا مع ارتفاع درجات الحراراة بشكل ملحوظٍ، يتصدر اهتمامات المواطنين قطع الكهرباء وساعات تخفيف الأحمال، حيث أنه بداية من نهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو2024  سيتم التوقف تماما عن قطع الكهرباء في مصر. 

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المواعيد الجديدة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء

وفي السياق تكون المواعيد الجديدة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين فقط يوميا اعتبارا من أمس الاثنين1 يوليو 2024، حيث تم عودة العمل بخطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة الثالثة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً، موزعة على مستوى جميع مناطق الجمهورية، وفقًا لوزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول.

 أسباب اللجوء إلى قطع الكهرباء

وكان مجلس الوزراء، في وقت سابق أسباب اللجوء إلى قطع الكهرباء لـ3 ساعات خلال الأيام الماضية، يرجع إلى عدم توفر الغاز الطبيعي بالكميات الاعتيادية لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وفي سايق آخر شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات، وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

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