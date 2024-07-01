نصائح هامة لتقليل استهلاك الكهرباء وترشيدها

يبحث العديد من المواطنين عن الممارسات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية دون التأثير على مستوى المعيشة؛ لتجنب زيادة فاتورة الكهرباء، وسرعة استهلاك كارت الكهرباء.

وكما يعرف أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء رغم الانتهاء من استخدامها وغلقها، وهي ما تسهم في رفع أسعار فاتورة الكهرباء.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " نصائح هامة خاصة باستهلاك بعض الأجهزة الكهربائية، حتى بعد إيقاف تشغيلها، التي قد تكون سببًا في زيادة فاتورة الكهرباء في فصل الصيف، حسبما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك".

نصائح لترشيد وتقليل استهلاك الكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن عدم نزع الفيشة من مصدر التيار الكهربائي، يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء، وإيمانًا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتوعية المواطنين وحثهم على ترشيد الكهرباء، وفر الجهاز هذه النصائح التالية: