نصائح هامة لتقليل استهلاك الكهرباء وترشيدها
يبحث العديد من المواطنين عن الممارسات التي تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية دون التأثير على مستوى المعيشة؛ لتجنب زيادة فاتورة الكهرباء، وسرعة استهلاك كارت الكهرباء.
وكما يعرف أن هناك بعض الأجهزة الكهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء رغم الانتهاء من استخدامها وغلقها، وهي ما تسهم في رفع أسعار فاتورة الكهرباء.
وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " نصائح هامة خاصة باستهلاك بعض الأجهزة الكهربائية، حتى بعد إيقاف تشغيلها، التي قد تكون سببًا في زيادة فاتورة الكهرباء في فصل الصيف، حسبما نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك".
نصائح لترشيد وتقليل استهلاك الكهرباء
وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، أن عدم نزع الفيشة من مصدر التيار الكهربائي، يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء، وإيمانًا من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتوعية المواطنين وحثهم على ترشيد الكهرباء، وفر الجهاز هذه النصائح التالية:
- عدم تشغيل وضع الاستعداد للكمبيوتر أو اللاب توب، حيث أنه يستهلك طاقة كهربائية ضائعة، كما أنه على الرغم من غلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب، إلا أنهم يستهلكون طاقة كهربائية كبيرة مهدرة، مما يزيد من استهلاكك للكهرباء داخل المنزل.
- عدم ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام لتجنب زيادة فاتورة الكهرباء، حيث أن ترك الفيشة في مصدر التيار الكهربائي، يستهلك طاقة كهربائية ضائعة، وهو ما يسمى وضع الاستعداد، لذا يستحسن فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل.
- أهمية استخدم المصابيح الموفرة للطاقة، إذ أن مصابيح الفلورسنت المدمجة، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، هي أكثر كفاءة من المصابيح المتوهجة.
- ضرورة الاعتماد على الأجهزة ذات التايمر مثل الميكروويف، إذ أوضح الجهاز أن تقييم أي جهاز من حيث استهلاك الكهرباء يعتمد على عاملين، سحب الجهاز من الوات، وعدد ساعات تشغيل الجهاز.
- ضرورة إيقاف تشغيل مكيف الهواء عند عدم الحاجة إليه، حيث يؤدي إيقاف تشغيل التكييف، أو تعديل درجة الحرارة، إلى توفير كبير في فاتورة الكهرباء، خاصة في الصيف، لذلك يجب ضبط منظم الحرارة على ما لا يقل عن 78 درجة فهرنهايت إلى 80 درجة فهرنهايت، لكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكاليف التبريد.
- يجب استخدم ترموستات قابل للبرمجة، حيث يعمل منظم الحرارة القابل للبرمجة لتوفير كمية من للكهرباء بشكل كبير، لأنه يسمح ببرمجة الساعات التي تحتاج إلى التشغيل وتحديد وقت إيقاف الجهاز، وبههذه الطريقة يمكنك خفض فاتورة الكهرباء بنسبة 20٪.
- اختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة: ابحث عن ملصق Energy Star عند شراء الأجهزة الجديدة.
- غسل الملابس بالماء الباردلتوقيؤ الكهرباء حيث يستهلك غسل الملابس بالماء الساخن طاقة أكثر بكثير.
- تجفيف الملابس في الهواء الطلق بدلاً من المجفف الكهربائي عندما يكون ذلك ممكنًا.
- عدم الإفراط في ملء الثلاجة والفريزر يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك الطاقة.
- إزالة الثلوج من الثلاجة والفريزر بانتظام: تُعيق طبقة الثلج تدفق الهواء وتزيد من استهلاك الطاقة.
- استخدام غسالة الأطباق وغسالة الملابس فقط عندما تكون ممتلئة.