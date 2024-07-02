استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي وحشي على مناطق بغزة

يوافق اليوم الثلاثاء 2 يوليو، اليوم 270 على العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، ومنذ فجر اليوم، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، هناك 8 مواطنين استشهدوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح إثر قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من مدينتي خان يونس ورفح.

استشهاد طفل في غارة على منزل بمخيم النصيرات

ونقل مراسل "وفا"، أن طفلا استشهد في قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء غارة استهدفت منزلا يعود لعائلة أبو جلالة في أرض أبو مهادي شمال غرب مخيم النصيرات.

وأضاف، أن عددا من المواطنين أصيبوا بجروح جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال استهدف منازلا للمواطنين في منطقة الفخاري وقيزان رشوان وحي المنارة والضابطة الجمركية في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن مواطنين تمكنوا من إخماد حريق اندلع في شقة سكنية في عمارة الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة، جراء استهدافها بقصف إسرائيلي، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، والشرقية من مدينة رفح.

الاحتلال يحاصر منازل الفلسطينيون

وقال أن جيش الاحتلال حاصر منازل المواطنين في شوارع مختلفة من حي الشجاعية الذي يتوغل به لليوم السادس على التوالي، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، فيما استهدف قصف صاروخي إسرائيلي محيط شركة الكهرباء ومحيط جسر وادي غزة ومنطقة المغراقة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي نفس السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس يتكدس بأعداد كبيرة من المصابين بعد إخطار الاحتلال المواطنين بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,900 مواطن، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87,060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.