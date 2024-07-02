القليوبية: مسح ميداني بالقرى للقضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، عن بدء فعاليات عملية المسح الصحي الميداني للكشف عن البلهارسيا والطفيليات المعوية وحتى 30 سبتمبر في الريف التابع للإدارات الصحية بكفر شكر، بنها، طوخ، قها، قليوب، القناطر الخيرية، والخانكة.

وأشارت المديرية في بيان لها، إلى أن عمليات المسح تتم بشكل كامل بواسطة فرق طبية مدربة من الصحة بالقليوبية بالمدن السالف ذكرها.

وفي سياق أخر - أجرى اليوم الدكتور محمد جمال سلامة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية جولة مرورية داخل مستشفى أبو المنجا المركزي، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية خاصة أيام العطلات وبناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

حيث تأكد خلالها من الانضباط الإداري، ومن تواجد الطاقم الطبي النوباتجي بجميع أقسام المستشفى، كما تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

وتفقد أيضاً أقسام الرعاية المركزة واطمأن على أحوال المرضى وانتظام سير العمل بها، وتفقد أيضاً العيادات التخصصية وتأكد من تواجد الأطباء وانتظام سير العمل، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد الشافي مدير المستشفي، ونائب مدير المستشفى.