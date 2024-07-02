التعليم تنفي تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما زعمته شاومينج تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى قبل انعقادهما صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما زعمته مجموعات الغش حول تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى لا أساس له من الصحة.

وشدد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 لأنها تخضع لإجراءات مشددة لحمايتها.

وناشد متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف هذه الجروبات التي تستهدف النصب والاحتيال في الأساس والالتزام بكافة التعليمات والإجراءات التي أعلنت عنها الوزارة حفاظا على سلامة انتظام سير لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أنه لا مجال للحديث عن أية تسريبات في امتحانات الثانوية العامة 2024 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أوراق الامتحانات وحمايتها من التسريب.

ولفت متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تولي جهات سيادية مسئولية حماية وتأمين صناديق أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024 بما يؤكد استحالة تسريبها قبل بدء اللجان.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم بأن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد عدم صحة جميع المنشورات التي تم تداولها على جروبات الغش الإلكتروني قبل بداية انطلاق امتحاني الفيزياء والتاريخ اليوم.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم بالتعاون مع الجهات المعنية رصد وإغلاق عدد كبير من جروبات الغش الإلكتروني على مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي يستهدف القائمين عليها النصب والاحتيال على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار متحدث وزارة التربية والتعليم إلى أن بعض التطبيقات تسمح بتعديل مواعيد النشر على هذه الجروبات لإيهام المنضمين لها بقدرتهم على نشر أوراق أسئلة الامتحانات قبل بداية الامتحان، وهو الأمر الذي كشفه فريق مكافحة الغش الاكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة كما هو موضح بالصورة المرفقة.

مزاعم تسريب امتحانات الثانوية العامة في اللغة الأجنبية الأولى

زعمت مجموعات الغش الإلكتروني التي تحمل اسم شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحانات اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة 2024.

ونوهت مجموعات الغش بأنها أرسلت امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة الأجنبية الأولى للطلاب المشتركين معها على الجروب السري قبل بدء اللجان بست ساعات.

ولفتت مجموعات الغش الإلكتروني إلى أن الاشتراك على الجروب السري بمبلغ أربعة آلاف جنيه للحصول على امتحانات الثانوية العامة 2024 قبل بدء اللجان.