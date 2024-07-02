الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

اشتباكات عنيفة بين شهداء الأقصى والاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

بوابة الوفد الإلكترونية

وقعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

 

آخر التطورات الميدانية في غزة ليوم الاثنين

لليوم الـ 270.. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

 

وأفادت كتائب شهداء الأقصى، بأن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة في نابلس.

 

القسام قصفت منطقة "نتساريم" 

قالت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، إن القسام قصفت منطقة "نتساريم" ومقر قيادة "جيش" الاحتلال، بأكثر من 200 قذيفة "هاون"، أسفر عنها عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، وعدد أكبر من المصابين، مما اضطرت الجنود لطلب دعم جوي.

وأضافت المصادر، أن الحدث لم ينته بعد في "نتساريم" والاشتباكات الضارية متواصلة وفي تصاعد، و الفرقة "99" طلبت من سلاح الجو إنقاذها في "نتساريم" ما يعني أن الحدث كبير جداً.

 

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حدث صعب ومستمر في غزة، وهبوط طائرات مروحية لنقل جنود مصابين في مستشفى سوروكا .

 

وأشارت الوسائل الإسرائيلية، إلى أن مروحيات انطلقت من وسط النصيرات في غزة، هبطت في مستشفى "سوروكا" في النقب  وأخرى في مستشفى "أسوتا" في "أشدود"

 

ودعت الوسائل الإسرائيلية، المواطنين للصلاة من أجل الجنود.

مواد متعلقة

الاحتلال يخلي المرضى من مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس.. صور

محور نتساريم تحت غطاء المقاومة.. والفلسطينيون ينتظرون ظهور ابو عبيدة

نتساريم تهتز بـ 200 قذيفة هاون فوق مقر قيادة الاحتلال والجيش يطلب الدعم

عاجل.. حدث أمني صعب في غزة وهبوط مروحيات لنقل جنود إسرائيليين

حزب الله ينفذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال بالحدود اللبنانية الفلسطينية

الاحتلال يعلن مقتل ضابط برتبة رقيب وإصابة آخر بفخ أعدته المقاومة

عاجل.. غارة إسرائيلية على منزل في النصيرات تقتل طفلة وعشرات الإصابات

عاجل.. الحوثيون يستهدفون أربع سفن تابعة لأمريكي وبريطانيا وإسرائيل

الجريدة الورقية