اشتباكات عنيفة بين شهداء الأقصى والاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

وقعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت كتائب شهداء الأقصى، بأن قواتها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة في نابلس.

القسام قصفت منطقة "نتساريم"

قالت مصادر تابعة للمقاومة الفلسطينية، إن القسام قصفت منطقة "نتساريم" ومقر قيادة "جيش" الاحتلال، بأكثر من 200 قذيفة "هاون"، أسفر عنها عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، وعدد أكبر من المصابين، مما اضطرت الجنود لطلب دعم جوي.

وأضافت المصادر، أن الحدث لم ينته بعد في "نتساريم" والاشتباكات الضارية متواصلة وفي تصاعد، و الفرقة "99" طلبت من سلاح الجو إنقاذها في "نتساريم" ما يعني أن الحدث كبير جداً.

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن حدث صعب ومستمر في غزة، وهبوط طائرات مروحية لنقل جنود مصابين في مستشفى سوروكا .

وأشارت الوسائل الإسرائيلية، إلى أن مروحيات انطلقت من وسط النصيرات في غزة، هبطت في مستشفى "سوروكا" في النقب وأخرى في مستشفى "أسوتا" في "أشدود"

ودعت الوسائل الإسرائيلية، المواطنين للصلاة من أجل الجنود.