آخر التطورات الميدانية في غزة ليوم الاثنين

استهدفت طائرات الاحتلال في عمليات قصف متعددة لمدينة غزة وأحيائها السكنية المأهولة، في مخيم النصيرات، وخانيونس، ورفح، واستشهد 5 مواطنين بينهم طفلة فجر اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال المناطق الشرقية لخانيونس.

كما شن الاحتلال غارة جوية جديدة على مخيم النصيرات، تزامنا مع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي في محيط شركة الكهرباء وجسر وادي غزة ومنطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات.

وجددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرقي مدينة غزة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي القطاع.

وسجلت عدة إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة ابو جلالة في أرض أبو مهادي شمال غرب النصيرات وسط القطاع.

وارتقى شهيد وأصيب العشرات مساء أمس الاثنين، في قصف استهدف عناصر تأمين بضائع شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة تيم في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وشن طيران الاحتلال غارة في محيط محطة توليد الكهرباء شمال مخيم النصيرات.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي الأطراف الشرقية لمحافظة خانيونس، وقصف منزلاً يعود لعائلة حجازي في منطقة معن شرقي خانيونس، واستهدفت غارة جوية منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر فلسطينية، استشهاد 3 مواطنين بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال منزل عائلة بربخ في حي الضابطة الجمركية شرق خانيونس.

وشن طيران الاحتلال غارة جوية تزامنا مع قصف مدفعي عنيف على حي الشجاعية والمناطق الشرقية لحي التفاح شرقي مدينة غزة.

واستشهد الداعية وليد سالم في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من أفراد عائلته قرب مفترق عبد العال بشارع الجلاء غرب مدينة غزة.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في بلدة المغراقة شمالي مخيم النصيرات.

وارتقى شهيد إثر قصف مدفعية الاحتلال على مناطق الشرقية بمخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال شارع المنصورة بحي الشجاعية والمناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، ومحيط ملعب اليرموك وسط المدينة.