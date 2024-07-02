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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

عربى وعالمى

لليوم الـ 270.. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة

غزة
غزة

لليوم الـ 270 على التوالي، تُواصل قوات الاحتلال حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة ، تزامنًا مع ارتكاب مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية.

 

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وكثف الاحتلال القصف المدفعي والجوي على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، مع استمرار القصف في رفح وخانيونس، جنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين.

 

وشهدت الأحياء والمناطق الشرقية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، حركة نزوح كبيرة باتجاه الوسط والغرب، بعد إنذار جيش الاحتلال الإسرائيلي للأهالي بالإخلاء.

ويوم أمس الاثنين، ارتفعت حصيلة شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 37 ألفاً و900 شهيد، بالإضافة لـ 87 ألفا و60 إصابة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، وفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

 

 

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