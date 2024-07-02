نجم منتخب اسبانيا يشيد بمواجهات دور الـ16.. ومحمد صلاح " أسطورة استثنائية"

قال ماركوس سينا بطل امم اوروبا 2008 مع منتخب اسبانيا واسطورة فريق فياريال السابق عبر زووم مع الاعلامي كريم رمزي في برنامج رقم 10 بالقناة الأولى للتليفزيون المصري ان مباراتا فرنسا مع بلجيكا والبرتغال مع سلوفينيا كانت مباراتين ممتعتين للغاية ، مواجهة فرنسا مع بلجيكا كانت بين منتخبين كبيرين والبرتغال مرت بصعوبة أمام سلوفينيا.

وأوضح ان خروج منتخب ايطاليا امام سويسرا في ثمن النهائي كان مفاجأة لانه كان مرشحا للمنافسة على اللقب لكن منتخب سويسرا استحق التأهل لربع نهائي اليورو واستحق الفوز على إيطاليا بجدارة.

وأشار إلى أن منتخب اسبانيا هي الاكثر ترشيحا للفوز بلقب كأس امم اوروبا بعد الاداء المميز الذي قدمه بالفوز على جورجيا برباعية وهو فريق يقدم مستوى رائع في البطولة.. ولكن مواجهة اسبانيا امام المانيا في دور الثمانية ستكون صعبة للغاية والفائز منهما سيكون الاقرب لحصد اللقب.

واكمل منتخب اسبانيا يقدم اداء مميز تحت قيادة دي لافوينتي بفضل المزج بين عناصر الخبرة والشباب وبكل هذه المقومات المنتخب الاسباني مرشح للفوز بلقب اليورو بفضل هويته واسلوب لعبه الذي يفرضه خلال المباريات واتمنى ان نقدم مستوى قوى امام ألمانيا والعبور لنصف نهائي كأس الامم الأوروبية.

وتابع هناك تشابه كبير بين جيلي الذي توج بلقب يورو ٢٠٠٨ تحت قيادة لويس أراجونيس والجيل الحالي لمنتخب اسبانيا بقيادة لويس دي لافوينتي بالاعتماد على "التيكي تاكا " ، جيلنا كان يمتلك دافيد فيا وفيرناندو توريس والجيل الحالي يمتلك ويليامز و يامين لامال ، لكن الجيل الحالي يلعب بطريقة حديثة اكثر .

وأكد أن منتخبا فرنسا وانجلترا ما زالا مرشحين للفوز بلقب اليورو لكن بدون اقناع بسبب الاداء غير المتوقع منهم حتى الآن في البطولة لكنهم فريقين كبيرين يمتلكون لاعبين رائعين للغاية وحققا حتى الان المطلوب منهم بالوصول لربع نهائي اليورو.

ويرى ان يامين لامال و ويليامز ثنائي اسبانيا وايضا توني كروس و جمال موسيالا نجمى المنتخب الألماني قدموا مستويات رائعة في البطولة وهم افضل لاعبي النسخة الحالية لبطولة كاس امم أوروبا.

واختتم حديثه قائلا محمد صلاح قدم مسيرة استثنائية للغاية مع ليفربول وهو لاعب محترف للغاية وانا معجب به بشكل شخصي واتمنى ان يستمر لفترات اطول بالملاعب والجميع يحب مشاهدته يلعب وهو لاعب يمزج بين الموهبة والاحترافية داخل الملعب ولذلك حقق العديد من الانجازات والالقاب واتمنى ان يتوج بالمزيد من البطولات في المستقبل.