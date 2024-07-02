عبدالله جورج: جماهير الزمالك أفضل داعم في العالم ومينفعش يسيب فريقه

أكد عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار الحالي، أن جماهير الفريق الأول لكرة القدم، هم الأفضل في العالم ولا يوجد داعم مثله ولا جماهير تحب ناديها مثله.

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وتابع جورج خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "الزمالك مينفعش يسيب فريقه كدا في المدرجات حتى لو زعلان من المجلس".

وأضاف عبدالله جورج: "لا بد من أن الجماهير تتواجد في المدرجات ويعبروا عن غضبهم في المدرج، والمجلس يعمل من أجل الصالح ويوجد 12 زملكاوي في المجلس، ولعب مواجهة سيراميكا جاء حتى لا نضر النادي سواء من الرعاية أو غيرها وكل شئ مخطط له".