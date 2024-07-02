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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

الزمالك: سنحصل على الرخصة الإفريقية قبل 5 يوليو

الزمالك
الزمالك

أكد عبدالله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق والمستشار الحالي، أن النادي سوف يحصل على الرخصة الإفريقية قبل يوم 5 يوليو الجاري.

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وتابع جورج خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "هناك آليات في خطوة الحصول على الرخصة الإفريقية قبل موعد 5 يوليو، واطمئن جماهير النادي في هذا الشأن".

وأضاف عبدالله جورج: "الحصول على الرخصة الإفريقية سيكون بعد إنهاء أزمة خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، وبالتبعية سيتم إلغاء إيقاف القيد".

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