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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

خالد الغندور: أزمة مباراة بيراميدز وسموحة حدثت من قبل للزمالك

بيراميدز وسموحة
بيراميدز وسموحة

أكد خالد الغندور، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن رابطة الأندية المصرية الحالية غير قانونية، مُشيرًا إلى أن أزمة مباراة بيراميدز وسموحة سبق أن حدثت للزمالك.

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وقال خالد الغندور في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الدوري المصري في ظرف لا يسمح بتأجيل أي مباراة، حدث ماس كهربائي، وهذا حدث من قبل للزمالك في مباراة الهلال السوداني".
وأضاف: "الزمالك تأخر في النتيجة، وحدث عطل في الكهرباء، وتمت إعادة مباراة في الظهر، وفزنا بالمباراة بهدف نظيف".
وتابع: "ماذا إذا تعرض أي لاعب من اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة وبيراميدز لإصابة في التدريبات قبل استكمال المباراة؟".
وأكمل: "اللائحة هي من تربط رابطة الأندية باتخاذ القرارات، هل يصح أن تتقرر إعادة المباراة بعد قرار الحكم بعدم الاستكمال بـ 10 دقائق؟".
وواصل: "كان يجب انتظار تقرير الحكم ولجنة تقصي الحقائق.. بالأمس ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية، قال على الهواء إن الرابطة ستجتمع غدًا لاتخاذ القرار، وبعد المكالمة اتخذت القرار".
وأتم خالد الغندور تصريحاته قائلًا: "وجود رابطة الأندية الحالية غير قانوني.. لقد تم إنشاء هذه الرابطة بشكل غير صحيح ودون لوائح صحيحة".

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