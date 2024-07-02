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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

ضياء السيد: لوائح الكرة المصرية لا تحترم.. والأزمات تضخمت هذا الموسم

ضياء السيد
ضياء السيد

أكد ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن الأزمات التي تواجه الكرة المصرية تضخمت هذا الموسم، مُشيرًا إلى أن اللوائح لا يتم احترامها.

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وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأزمات التي تواجه الكرة المصرية موجودة منذ عدة مواسم، ولكنها هذا الموسم تضخمت، وتطول جميع الأندية".
وأضاف: "لا توجد ضوابط ولا لوائح، وإذا كانت هناك لوائح فهي لا تحترم، ومن يضع اللوائح يعرف كيفية الحصول على الثغرات فيها".
وتابع: "اللائحة تنص على إعادة مباراة سموحة وبيراميدز إذا كان ما حدث هو ظرف قهري، ولكن قرار رابطة الأندية هو استكمال المباراة".
وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "من الناحية الفنية، يجب إعادة المباراة منذ بدايتها.. أكثر شيء مزعج لأي مدرب هو الوقت، والآن تم اختصار شوط كامل وخمس دقائق".

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