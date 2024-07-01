الزمالك فى طريقه لتجديد عقد محمد عواد

ينوى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد جلسه مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول خلا الساعات المقبله بهدف الإتفاق على تفاصيل تجديد عقده مع القلعه البيضاء لمدة موسمين لإغلاق هذا الملف وتحقيق الإستقرار بين صفوف الأبيض بعد نجاح المجلس فى تجديد عقد زميله محمد صبحى لمدة أربع مواسم ليغلق الباب على الشائعات التي ترددت عن توقيعه لنادى بيراميدز.

ويؤدى الفريق مرانه الأخير غدا الثلاثاء استعدادا للسفر إلى الاسكندريه للدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب لمواجهة فاركو فى الجوله ال٢٩ لبطولة الدوري الممتاز المقرره على ملعب استاد الجيش.

ويحتل الزمالك المركز الثامن برصيد ٣٧ نقطه بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجوله السابقه.