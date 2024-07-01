رابطة الأندية عن بيان بيراميدز : عدم احترام .. ونجهز رد صارم

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن قرار استكمال لقاء بيراميدز وسموحة (قرار عادل) من جانب لجنة المسابقات ولا يوجد أدنى مجاملة لأي طرف، خصوصًا بعدما تم إلغائها بسبب ظروف معينة، وسموحة لم يعترض ولكن فوجئت ببيان نادي بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "فارق الثقافة واضح بين ناديي الزمالك وبيراميدز في البيانات الصادرة، وبيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين محترفين، ولكنهم يريدون ايصال رسالة للماالك في الإمارات

وأضاف: "أسهل حاجة قلة الأدب وعدم الاحترام والصعب جدا احترام الأخرين وأن يكون لك كيان.. وغير مقبول بيان بيراميدز، واعتقد ان اتحاد الكرة والرابطة سيكون لهما قرار ورد فعل على ذلك".

وتابع: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة ومن أكثر الاشخاص المخلصين لمنظومة الكرة، واعتراض كل الأندية يؤكد بأنه لا يجامل أي فريق، وأؤكد للجميع أنه لم يجامل أي طرف والأيام ستثبت ذلك، وأعتقد أنه بعد نهاية الدوري سوف يخرج للحديث أمام الرأي العام وايضاح كل الأمور".

وزاد: "الناس تعتقد ان عامر حسين يقوم ببعض الأمور وفق لرؤية شخصية ولا يدركون الأمور التسويقية والبث التليفزيوني، وهو من الأشخاص العادلين، وهو يدير المسابقة حتى الان ومستمر في عمله".