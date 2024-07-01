موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسة فريق الداخلية، يوم الخميس المقبل، الموافق 4 من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.



وكان الأهلي حقق فوزا كبيرا على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.



سجل ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 33 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 ووسام أبو علي في الدقيقة 94.