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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

ميدو يوجه طلبا لرابطة الأندية لإصلاح مسار الكرة المصرية

رابطة الأندية
رابطة الأندية

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق رابطة الأندية بتشكيل لجنة قانونية تراجع لائحة الكرة المصرية، قبل بداية الموسم القادم.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الجميع يريد أن يبدأ على جديد في الموسم القادم".
وأضاف: "أدعو رابطة الأندية من الآن أن تشكل لجنة قانونية تراجع لائحة الكرة المصرية، وتقارنها بلوائح الدوريات المجاورة التي نجحت، وأن يكون هناك تفسير لكل كلمة".
وتابع: "يجب من الآن العمل على تصحيح اللوائح وأن يتم عرضها على جميع الأندية.. نريد أن نبدأ الموسم القادم (على نور) وأن تكون تلك اللوائح مرضية لجميع الأندية".
وأكمل: "لائحة لجنة المسابقات فقيرة ورمادية، وتسمح بتدخل العنصر البشري، وليس لها أي علاقة باللوائح القديمة، وهناك من يريد استمرار العمل بها".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب أن تكون هناك لوائح وواضحة ولا تسمح بالتدخل البشري، والعب الموسم على نضيف، اللوائح (بتريح) الجميع".

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