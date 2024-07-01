اتفاقية تعاون جديدة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة ولاية ميزوري

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون جديدة مع مجموعة IBDL للتعلم، وكيل جامعة ولاية ميزوري في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتقديم الدبلومات الاحترافية الدولية والشهادات المهنية المعتمدة من جامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية. ووقع على الاتفاقية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم.

وتهدف الاتفاقية إلى تلبية احتياجات طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في كليات ومعاهد الأكاديمية ، بالإضافة الى تقديم برامج تعليمية متميزة تضيف قيمة كبيرة إلى المناهج الأكاديمية المتاحة.

كما تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني بين جامعة ولاية ميزوري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، وتوفير فرص تعليمية متميزة لطلاب الأكاديمية ، وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجالات متنوعة.

من جانبه أبدى الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع جامعة ولاية ميزوري، إحدى أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا إلى ان هذة الإتفاقية ستساهم في توفير فرص تعليمية متميزة لطلابنا، وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجالات متنوعة. كما ستساعدنا على مواكبة آخر التطورات في مجالات العلوم والتكنولوجيا."

وفى سياق متصل اكد الدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL للتعلم على سعادته بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى أبرز المؤسسات التعليمية في العالم العربي مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستعمل على نشر المعرفة والخبرات الدولية في جميع أنحاء المنطقة. و ملتزمون بتقديم أفضل البرامج التعليمية لطلاب الأكاديمية."

وتأسست جامعة ولاية ميزوري عام 1899، وهي جامعة حكومية عامة تقع في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميزوري الأمريكية. تُصنف الجامعة ضمن أفضل الجامعات في الولايات المتحدة، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. وتتميز جامعة ولاية ميزوري بتركيزها على الابتكار والبحث العلمي ووظائف المستقبل، وتضم العديد من الكليات والمعاهد المتخصصة في مجالات متنوعة مثل الهندسة، والعلوم، والأعمال، والتعليم، والعلوم الصحية.

ومجموعة IBDL للتعلم هي منصة تعليمية رائدة تقدم الشهادات الاحترافية والاختبارات الدولية والعاب محكاة الاعمال بالاضافة الى مراكز التققيم النفسي والسلوكي والاحترافي عالية الجودة للمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء الشرق الأوسط و إفريقيا. تمثل IBDL للتعلم العديد من الجامعات والمعاهد العالمية المرموقة، وتقدم برامجها من خلال شبكة واسعة من مقدمي التعليم والتطوير حول العالم.