تحرير 33 محضرًا بأسواق حي ثان المحلة بالغربية

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، ان الحملة المكبرة على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر

حيث قامت مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مديرية التموين بضبط 35كيلو كبده مستورده بدون بيانات اشتباه صلاحية بمطعم بالمحلة ، التحفظ على عدد 50كيلو اسماك مملحة (((فسيخ))) مشتبه في صلاحيتها بمحل فسخانى شهير بالمحلة الكبرى،ضبط ٢٠كيلو شرائح دواجن مخليه بدون بيانات اشتباة صلاحية بمطعم بالمحلة الكبرى حى ثان

وقامت مديرية التموين بتحرير عدد اربع محاضر عدم إعلان عن الاسعار و محضر ضبط عدد٩٥علبة سجائر مهربة من خارج البلاد غير خالصة الضرائب الجمركية

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير تسعه محاضر مخالفة القرار ٩٦نقص اشتراطات صحية وعدد ٨محاضر مخالفة القرار ٩٧عدم وجود شهادة صحية.

وقامت هيئة سلامه الغذاء بتحرير عدد ثلاثه محاضر اعدام كالتالى٣ كيلو لحم مفروم يظهر عليها علامات الفساد و٢ كيلو كبدة فاسدة تحتوي على سائل انفصالي و٢ لتر من المياة الغازية تحتوي علي انتفاخ من سوء التخزين

وعدد ٥ محاضر مخالفة اشتراطات سلامه الغذاء وذلك بحى ثانى المحلة الكبرى.

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركة في الحملات التفتيشية واكد على استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الإعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .