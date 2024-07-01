نقيب المحامين يوقع بروتوكول تعاون مع حقوق الإسكندرية

وقع عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ممثلًا عنها الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية الحالي، ومحافظ الإسكندرية السابق، وبحضور الدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية.



كما التقى نقيب المحامين، عبد الحليم علام، المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، والمستشار تامر الخطيب، رئيس محكمة شرق الإسكندرية.



وجاءت هذه اللقاءات لبحث سبل تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه السادة المحامين، إلى جانب التصدي لكافة المشاكل التي تطرأ، والعمل على حلها والقضاء عليها في مهدها.