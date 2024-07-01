يورو 2024.. رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم بقيادة روبرتو مارتينيز، التشكيل الرسمي لمواجهة سلوفينيا، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر انطلاق مواجهة البرتغال أمام سلوفينيا في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب فرانكفورت أرينا.

ويقود كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال، وذلك من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي من اليورو.

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.