الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

يورو 2024.. رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا

البرتغال
البرتغال

أعلن الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم بقيادة روبرتو مارتينيز، التشكيل الرسمي لمواجهة سلوفينيا، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

txt

يورو 2024.. فرنسا تخطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي بهدف عكسي قاتل أمام بلجيكا

ومن المقرر انطلاق مواجهة البرتغال أمام سلوفينيا في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي يشهدها ملعب فرانكفورت أرينا.

ويقود كريستيانو رونالدو تشكيل منتخب البرتغال، وذلك من أجل تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي من اليورو.

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

مواد متعلقة

المصري يفوز على الجونة بثنائية في الدوري

وزير الرياضة يؤازر منتخب اليد قبل سفرهم لمعسكرهم بكرواتيا وسلوفينيا
الجريدة الورقية