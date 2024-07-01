"إعلام ونيل الفيوم": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفوضى وطمس هويتها

نظم مركزا إعلام ونيل الفيوم التابعان لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات احتفالية تحت عنوان ثورة 30 يونيو بين التحديات والإنجازات، ضمن احتفالات قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة بالذكرى الـ11 لثورة يونيو.

جاء ذلك برعاية د. ضياء رشوان رئيس الهيئة، وإشراف د. أحمد يحيى رئيس القطاع وذلك بقاعة مجلس مدينة الفيوم وبمشاركة رموز و قيادات شعبية وتنفيذية عديدة بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وأبناء الفيوم، وبحضور د.أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية ومستشار رئيس جامعة الفيوم للاشطة الطلابية، محمد سعد مدير عام إعلام شمال الصعيد، الشيخ محمود عبد الستار وكيل منطقة الفيوم الأزهرية، والقمص تكلا شفيق عن مطرانية الفيوم،، خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، اللواء أشرف عزيز عضو مجلس النواب السابق، سهام مصطفى مدير مركز الإعلام، محمد هاشم مدير مركز النيل، حنان حمدي مسئول البرامج.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، ثم كلمة افتتاحية لمديري مركزي الإعلام والنيل تناولت الهدف من الاحتفال بهذه الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو باستدعاء ذكريات المجد وقصص البطولة لرجال القوات المسلحة والشرطة والشعب لاستلهام المواقف والدروس التي تغرس قيم الولاء وصدق الانتماء وحب الوطن، وتجدد في النفوس ضرورة التمسك بمؤسسات الدولة الوطنية والإيمان بأهمية دورها الأصيل لأجل رفعة وعزة مصر، وتحقيق أهداف الخطة الطموحة للتنمية المستدامة التي ستجعل من مصر "دولة العلم وبناء الإنسان" على كل الأصعدة والمجالات.



وتحدث محمد سعد عن الإعلام الوطنى المصرى موضحا أنه كان له دورا كبيرا وملحوظا فى إنجاح ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 وتأهيل الشعب وتعبئة الرأى العام مضيفا أهمية ممارسة الإعلام المصرى دوره فى التنوير التثقيفى والحضارى والمساهمة في رسم صورة أفضل لمستقبل مصر .

وأوضح الشيخ محمود عبد الستار أن هذه الثورة الشعبية ساهمت في إنقاذ مصر من مخاطر التفكك ، فضلا عن محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، والمحاولات المستميتة لأخونة مؤسسات الدولة، وأعادت مصر للطريق الصحيح، وساهمت في حمايتها من الانهيار وعمل الأزهر الشريف على تكريس كل قطاعاته من أجل نشر وسطية الإسلام، وخدمة المسلمين وغير المسلمين والتأكيد على قيم المواطنة والتعايش السلمي ورفض التمييز والعنف.

ووصف القمص هذه الثورة بالحدث الوطني والقومي الضخم حيث تكاتفت خلاله جموع المصريين، وتوحدت كلمتهم خلف مؤسسات الدولة والمخلصين من أبناء الوطن، لتعلن للجميع أن الأمة المصرية بعنصريها مسلمين ومسيحيين متمسكة بما لديها من جذور عميقة بالحفاظ على مسيرة الاستقرار والتنمية، مع التدين الصحيح المبني على القيم الأخلاقية والحضارية، لا التدين المغشوش أو الاتجاهات المنحرفة .

وذكر د. أحمد حسني في كلمته أنه على مدار السنوات العشر الماضية، عملت مصر بشكل دؤوب فى كل المجالات، وشهدت كل قطاعات الدولة تنمية، وتحركات فى كل اتجاه ومشروعات قومية عملاقة، إرساء لدعائم الجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد ثمار ونتاج لما يبذل من جهود كبيرة فى جميع القطاعات.

ومن جانب آخر، دعا المهندس خالد فراج المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وعدم الانزلاق وراء مروجى الشائعات ، حفاظاً على استقرار الوطن .

شهدت الاحتفالية إذاعة عدد من الاغاني الوطنية و إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية في حب الوطن، وأكد الحضور في ختام فعاليات الاحتفالية على ضرورة العمل و التعاون من أجل بناء مستقبل افضل للأجيال القادمة .

شارك في إعداد الاحتفالية نادية أبو طالب أخصائي الإعلام بمركز إعلام الفيوم.