فلسطينيون يودعون شهداء ارتقوا بقصف الاحتلال في غزة.. فيديو

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية مقطع فيديو لوداع وتشييع شهداء ارتقوا بقصف إسرائيلي على بلدة خزاعة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 9 أشهر على غزة، ارتفعت إلى 37 ألفا و900 شهيد.

وقالت الوزارة في بيان طالعته "الساعة"، إن "23 شهيدا و91 إصابة وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة".

وأضافت أن "إجمالي عدد المصابين بلغ 87 ألفا 60 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ما يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الـ 265 على التوالي، عبر القصف جوا وبرا وبحرا، مرتكبا مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وخلف قصف الاحتلال عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.