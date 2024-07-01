بدأ العمل بالمواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمولات في جميع محافظات الجمهورية اليوم ويستمر العمل بها حتى يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لترشيد الكهرباء.

وتستعرض "بوابة الوفد" في السطور التالية مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والفئات المستثناة من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية، وفقا لمجلس الوزراء.

مواعيد فتح وغلق المحال التجارية

وحدد مجلس الوزراء مواعيد فتح المحال التجارية يومياً خلال الفترة من أول يوليو عام 2024 وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة 7 صباحا على أن يتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءً.

على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 مساءً، وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

مواعيد فتح وغلق المولات التجارية

مواعيد فتح المولات التجارية يومياً خلال الفترة المشار إليها، اعتبارا من الساعة 10 صباحا، وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا.

مواعيد فتح وغلق المطاعم و الكافيهات والبازارات

مواعيد فتح المطاعم و الكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها، اعتبارا من الساعة 6 صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 1 صباحا.

مواعيد فتح وغلق الورش ومحال الأعمال الحرفية

مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليا في التوقيتات الصيفية، اعتبارا من الساعة 8 صباحا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة 7 مساءً.

الفئات المستثناة من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية

وأوضح مجلس الوزارء أنه تستثنى من المواعيد السابقة، بعض الفئات من غلق المحال التجارية وهي كالتالي:

محال البقالة و السوبر ماركت.

المخازن.

المخابز والأفران.

ومراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال التي تقدم خدمات هامة للمواطنين وهي كالتالي:

محال بيع الفواكه والخضروات.

محلات الدواجن.

أسواق الجملة.

الصيدليات.