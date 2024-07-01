أسواق الجملة تدخل ضمن خطة إغلاق المحال التجارية أم مستثناة؟

لارتباطها بسلاسل التوريد وتأثيرها على حركة البيع..

يتساءل المواطنون عن مواعيد غلق الكافيهات والورش والمولات والبازارات بعد تطبيق قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة العاشرة مساء بدءًا من اليوم الاثنين الأول من يوليو لعام 2024.

أعلنت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استثناء بعض المحال من قرار غلق المحال التجارية في الساعة 10 مساءً، وذلك في إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

المحال المستثناة:

واستثنت محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية والتموينية، ومحال بيع الفواكه والخضراوات، وذلك لمراعاةً طبيعة هذه المنتجات التي تتطلب ساعات عمل أطول للحفاظ على جودتها، ومحلات الدواجن، لضمان توفير اللحوم والدواجن للمواطنين، خاصة في فترات الذروة.

كما استثنت أسواق الجملة، نظرًا لارتباطها بسلاسل التوريد وتأثيرها على حركة البيع والشراء في مختلف القطاعات، والصيدليات، لضمان توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين على مدار الساعة.



مواعيد فتح وغلق المحلات:

ويتم غلق المحال التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً، ويومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساءً.

مواعيد فتح وغلق المولات التجارية:

ويتم غلق وفتح المولات التجارية يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، ويومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية من الساعة 10 صباحًا حتى 1 صباحًا.



مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيهات:

ويتم فتح وغلق المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، ويومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية من الساعة 6 صباحًا حتى 1 صباحًا.

مواعيد فتح وغلق البازارات:

ويتم فتح وغلق البازارات يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 12 منتصف الليل، ويومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية من الساعة 6 صباحًا حتى 1 صباحًا.



مواعيد عمل الورش ومحال الأعمال الحرفية:

تُفتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً، وتُطبق هذه المواعيد على جميع الورش ومحال الأعمال الحرفية في جميع أنحاء مصر.

لا تشمل هذه المواعيد الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين، حيث تُفتح هذه الورش على مدار 24 ساعة.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وتضمنت قرار غلق المحال التجارية في الساعة 10 مساءً، بدءًا من اليوم الاثنين الأول من يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024.