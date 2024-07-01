دي بروين يغلق الباب أمام الأندية السعودية

أكد كيفين دي بروين، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على أنه لا يرغب في الرحيل عن العملاق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد الاهتمام الكبير من عدة أندية سعودية كبيرة، وذلك من أجل إتمام التعاقد مع الدولي البلجيكي.

وتحدث دي بروين في تصريحات ل 1 شبكة "HLN" البلجيكية، حيث قال: "بالتأكيد، لن أرحل عن مانشستر سيتي، سأظل بالفريق في الموسم المقبل".

وتابع: "بالطبع، قرأت الكثير من العناوين الصحفية عني حول الانتقال، لكنني لم أتحدث لأي أحد".

وأضاف: "الصيف سوف أقضيه مع عائلتي، ثم العودة مرة أخرى إلى مانشستر سيتي، أعتقد أنه ستكون هناك محادثات مع النادي في الأشهر المقبلة حول مستقبلي".

وأتم دي بروين: "خلال كأس العالم للأندية السابقة بالمملكة العربية السعودية، قابلت مايكل إيمانالو المدير الرياضي لـ الدوري السعودي، كان هناك حديث بيننا ولكننا لم نتطرق أبدًا حول إمكانية الانتقال إلى هناك".