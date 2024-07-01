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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

رياضة

حارس جورجيا يعلق على اهتمام بايرن ميونخ

حارس جورجيا
حارس جورجيا

علق جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى منتخب جورجيا، على اهتمام بايرن ميونخ الألماني بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التألق في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

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وأظهر الحارس الجورجي قدرات كبيرة خلال النسخة الحالية من اليورو، حيث نجح في قيادة منتخب بلاده لدور الـ 16 من اليورو، قبل الخروج أمام إسبانيا بعد الخسارة بنتيجة 4/1.

وتحدث مامارداشفيلي عن فكرة الانضمام لبايرن ميونخ في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي ألمانيا"، حيث قال: "بالطبع، لا يزالوا يمتلكون أفضل حارس في العالم (يقصد نوير)".

وأضاف: "ليس هناك إمكانية للانتقال إلى البايرن في الوقت الحالي، سأذهب إلى هناك فقط إذا كنت سألعب، إذا لم أفعل، فلن أوافق على هذا الأمر".

وكان بايرن ميونخ قد أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع مامارداشفيلي منذ عام، بعدما تعرض الحارس الأساسي مانويل نوير للإصابة قوية عقب بطولة كأس العالم قطر 2022.

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