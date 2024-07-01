محافظ بني سويف يتابع تنفيذ المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بدء تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات التجارية وذلك طبقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، وفي ضوء موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العليا للتراخيص، وذلك في اطار خطة الحكومة والإجراءات الاستثنائية التي تهدف إلى ترشيد استخدام الكهرباء.

كلف المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد بمتابعة رؤساء الوحدات المحلية لمواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة لإلتزام المحال بالتوقيتات المقررة، مع التأكيد على أهمية هذا القرارات ضمن الجهود الحكومية لمواصلة تقديم الخدمات بالشكل المطلوب في ظل مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، وأن الدولة تبذل قصارى الجهد لتحسين مستوى وجودة كافة الخدمات والمرافق.

وتضمنت التوقيتات التي أقرتها الحكومة، اعتبارًا من "مساء اليوم أول يوليو وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من سبتمبر 2024 " :يتم الغلق في تمام الساعة الـ10 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام العطلات الرسمية لتغلق الساعة الـ11 مساء، على أن تستثنى من المواعيد الجديدة محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، في حين تكون مواعيد فتح وغلق الورش ومحال الأعمال الحرفية، من الـ8 صباحًا حتى الـ7 مساءً، تستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة.