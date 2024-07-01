باقي على الحلم خطوة.. 9 أبطال مصريين في تصفيات بطولة العالم للتايكوندو

شارك أبطال وبطلات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للتايكوندو، في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم بكوريا 2024 “كروجي“.

وأقيمت التصفيات يومي 28 و 29 يونيو الماضي، وانتهت بتأهل 9 لاعبين ولاعبات للمشاركة في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة.

ويأتي المشروع في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي و“الإدارة العامة للموهبة الرياضية“ على المشاركة في جميع البطولات التي تنظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلى أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية.

وتأهل كلًا من: “فريدة الوليد مهدي في مرحلة الشباب، آمنة أحمد أبو النصر في مرحلة الصفوة، مريم هشام نعيم في مرحلة الصفوة، رواء عبد العزيز في مرحلة الناشئين، ميرال عبد السلام في مرحلة الصفوة، محمد يحيى في مرحلة الشباب، حمزة محمد في مرحلة الناشئين، ياسمين أيمن في مرحلة الشباب، وبسنت علي في مرحلة الناشئين“.

الجدير بالذكر أنه قد تأهل 5 لاعبين ولاعبات من المرحلة الأولى من التصفيات وهم: “البراء محمد شفيق في مرحلة الشباب، حنين علي في مرحلة الصفوة، هبة الله أيمن في مرحلة الصفوة، مريم زكريا محمد في مرحلة الناشئين، وجودي محمد في مرحلة الناشئين“.

بذلك يكون إجمالي عدد المتأهلين إلى المرحلة النهائية من التصفيات 14 لاعب ولاعبة.

وعلى جانب آخر، وزير الرياضة يهنئ الكاراتيه المصري بالفوز بلقب دوري الشباب العالمي في كرواتيا

تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، هاتفيًا، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للكاراتيه والجهاز الفني واللاعبين، بفوز المنتخب الوطني بدوري الشباب العالمي للكاراتيه في كرواتيا.



وحقق المنتخب الوطني للكاراتيه لقب دوري الشباب العالمى بكرواتيا ( الناشئين - الشباب - تحت 21 ) برصيد 13 ميدالية متنوعة ( 6 ذهبية، 4 فضيات ، 3 برونزية) لتصبح مصر فى صدارة الترتيب العام للبطولة.



وأكد وزير الرياضة على الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.







