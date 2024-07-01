«مصر» يتعاون مع «راية» لدعم برنامج «تقدر» لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة «راية» لمراكز البيانات، لدعم برنامج بنك مصر «تقدر» لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، وقام محمد الصبان - رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس هشام عبدالرسول - الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بحضور محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المهندس نشأت فودة - المدير التنفيذى لشركة راية لمراكز البيانات، وعدد من قيادات البنك والشركة.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون شركة راية لمراكز البيانات مع فريق الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر لتوفير خدمات متنوعة، مثل منصات استضافة مراكز البيانات، الأمن السيبرانى، خدمات الدعم، والأنشطة التسويقية المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات الناشئة المشتركة فى برنامج «تقدر»، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصرى والعالمى.

برنامج «تقدر» هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفنى والمالى على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما فى ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطى جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.

أكد محمد الصبان - رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، «يعد توقيع بروتوكول التعاون مع شركة راية لمراكز البيانات لتدعم برنامج بنك مصر «تقدر» لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة استكمالا لدور بنك مصر فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة فى ظل الظروف العالمية الحالية التى تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول، حيث يقوم بنك مصر بمنح رواد الأعمال والشركات الناشئة كل الدعم اللازم للنهوض بهم ومساعدتهم على تجاوز كافة العقبات، حيث يعمل بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى لتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج من حزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر، بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.

أكد المهندس هشام عبدالرسول - الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التى تعزز من كفاءة العمليات المصرفية وتلبية احتياجات العملاء بأعلى مستوى من الجودة، وتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة تحت مظلة برنامج «تقدر»، وأضاف أن مصر لديها العديد من المقومات وأهمها العقول والكوادر المؤهلة التى تحتاج لدعم جميع الجهات المعنية.

وتعهد المهندس نشأت فودة - المدير التنفيذى لشركة راية لمراكز البيانات بتقديم كافة الجهود المتخصصة لدراسة وتحليل احتياجات القطاع المالى وطرح الحلول والاستشارات التكنولوجية المتعلقة بالتحول الرقمى والابتكار فى هذا القطاع الهام، وذلك فى إطار مسئوليتنا المجتمعية بتطوير هذه الصناعة على صعيد رفع مستوى كفاءة القوى العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأكد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والاستشارى والتسويقى لتشجيع ومساعدة الشركات الناشئة على النمو والمنافسة عالميًا وليس فقط محليًا.