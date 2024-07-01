روسيا تعلن إسقاط 16 مسيرة أوكرانية فوق كورسك وبريانسك

أعلنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اليوم الاثنين، إسقاط 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك"، إن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبع طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق فاتيجسكي وكونيشيفسكي وكورتشاتوفسكي وكورسك".

من جهته، قال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوغوماز، في بيان، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات دون طيار(سبع فوق منطقة تروبشيفسكي واثنتان فوق منطقة كاراتشيفسكي)".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك الأوكراني سيرهي ليساك، أن سبعة أشخاص، بينهم صبي (15 سنة)، أصيبوا جراء استهداف الجيش الروسي لمدينة دنيبرو التابعة للإقليم بالصواريخ الباليستية في آخر 24 ساعة.

وقال ليساك - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم /الاثنين/ - إنه تم إدخال امرأة إلى المستشفى، فيما سيتم علاج بقية المرضى في العيادات الخارجية، ونتيجة للقصف الأخير، تم إلحاق أضرار بمحل تجاري وأسطح ونوافذ منازل ومبان متعددة الطوابق في المنطقة السكنية.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الجيش الروسي واصل مهاجمة منطقة نيكوبول مساء أمس /الأحد/ بطائرات بدون طيار ومدفعية ثقيلة، حيث استهدف بلدات (نيكوبول) و(مرهانيتس) و(ميروف) ونتيجة لذلك، لحقت أضرار بخمسة منازل وخطوط كهرباء وخط أنابيب غاز، فيما اشتعلت النيران في حقل قمح قبل أن يتم إخمادها من قبل رجال الإنقاذ، لكنه دمر أكثر من هكتارين.